Wegen der Folgen des Cyberangriffs im Februar verschiebt der Batterie-Konzern Varta die für den 28. März 2024 vorgesehene Veröffentlichung des Konzernabschlusses "auf ein noch festzulegendes Datum nach dem 30. April 2024", wie es heißt. Aufgrund der Verschiebung der Veröffentlichung der Finanzberichte kann auch die ordentliche Hauptversammlung nicht wie geplant am 23. Mai 2024 stattfinden. Ein neuer Termin wird bekannt gegeben, sobald absehbar ist, wann die Finanzberichte veröffentlicht werden, so die Gesellschaft. Börsenradio Live-Blick 15/3: DAX ruhig in den März-Verfall, Baader Bank sieht in Vonovia-Absturz eine Chance, Commerzbank stark. Hören: https://open.spotify.com/episode/1CxauONuPGadSnu3QL7NJU

