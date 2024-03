Vaduz (ots) -Im TAK Theater Liechtenstein in Schaan fand am Donnerstag, 14. März eine Weiterbildungsveranstaltung der Fachgruppe Schutz vor sexuellem Missbrauch für Fachpersonen statt.Im Zentrum des Anlasses stand die Prävention im Bereich der sexuellen Gewalt zum Nachteil von Kindern. Die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich stellte dabei die Angebote der Präventionsstelle Pädosexualität vor, zu denen neu Personen aus Liechtenstein Zugang haben. Regierungsrat Manuel Frick betonte in seinen Begrüssungsworten, dass über dieses Thema gesprochen werden müsse, auch wenn es nicht einfach sei.Präventionsstelle Pädosexualität zugänglichSeit dem 1. Januar 2024 können in Liechtenstein wohnhafte Personen mit sexuellem Interesse an Kindern das Angebot der Präventionsstelle Pädosexualität der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich nutzen. Neben dem anonymen, kostenlosen Therapie- und Beratungsangebot für Betroffene, bietet die Präventionsstelle Pädosexualität auch ein Beratungsangebot für Angehörige von Betroffenen. Zudem gibt es ein Supervisionsangebot für in Liechtenstein tätige Behandelnde.Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite www.kein-taeter-werden.liPressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76martin.hasler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100917009