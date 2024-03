ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich die Inflation im Februar überraschend etwas abgeschwächt. Die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,8 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die erste Erhebung hatte eine Inflationsrate von 0,9 Prozent ergeben.

Im Januar hatte die Teuerung bei 0,9 Prozent gelegen. Analysten hatten im Schnitt mit einer unveränderten Jahresrate gerechnet.

Im Vergleich zu anderen Ländern der Eurozone ist die Inflation in Italien deutlich schwächer. Die Teuerung hat sich aber auch im gemeinsamen Währungsraum in den vergangenen Monaten tendenziell abgeschwächt. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Mit kräftigen Zinsanhebungen hatte die Notenbank gegen die Inflation gekämpft, den Leitzins seit September aber nicht mehr verändert. Für das laufende Jahr werden wegen der rückläufigen Inflation Zinssenkungen von der EZB erwartet./lfi/jkr/stk