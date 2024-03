Stuttgart (ots) -Mit einer innovativen Projektfinanzierung ermöglicht es die LBBW ihrem Kunden Sunrock, ein Portfolio von Photovoltaik-Anlagen in Deutschland zu errichten. Die Auszahlung ist an verschiedene Kriterien geknüpft.Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) stellt im Rahmen einer Infrastrukturfinanzierung Sunrock 100 Millionen Euro zur Verfügung. Sunrock ist Anbieter für ganzheitliche Solarstromlösungen und in Europa führender Entwickler von Photovoltaik-Anlagen für großflächige Dächer. Mit der Finanzierung wird das Unternehmen eine mittlere zweistellige Anzahl an Photovoltaik-Aufdach-Anlagen errichten. Diese sind in der Regel eher kleiner. Deshalb ist es aus Effizienzgründen sinnvoll, dies im Rahmen einer Projektfinanzierung zu bündeln und mehrere Projekte zusammenzufassen. Unabhängig vom gesamten Investitionsvolumen muss jede einzelne Anlage eine Reihe definierter Kriterien erfüllen, um diese Finanzierungsform sicherzustellen. Die Kriterien sehen beispielsweise vor, dass die Anlage in Deutschland entstehen muss, ausschließlich auf Gewerbeimmobilien errichtet werden darf und einen EEG-Zuschlag erhalten muss."Mit dieser Projektfinanzierung ermöglichen wir Sunrock den Ausbau seines Aufdach-Photovoltaik-Portfolios und damit die Nutzung erneuerbarer Energien. Damit zeigt die LBBW einmal mehr, welchen Impact Investitionen in Infrastrukturprojekte auf die nachhaltige Transformation haben. Gemeinsam mit unseren Kunden treiben wir so den Ausbau erneuerbarer Energien weiter voran", sagt Jens Heil, der bei der LBBW die Abteilung Sustainable Energy Finance leitet."Die Finanzierung ist ein sehr gutes Signal für Sunrock sowie für unsere Kunden und Partner. Mit der LBBW haben wir einen langfristigen Finanzpartner für weiteres Wachstum an unserer Seite, der denselben pragmatischen Ansatz wie Sunrock verfolgt. So verfügen wir über starke Unterstützung, um unsere Vision einer sauberen Energiezukunft im Logistik- und Industrieimmobiliensektor zu verwirklichen", sagt Mahmud Yildiz, Lead Structured Finance & Investments bei Sunrock Germany.Als eine der größten Banken Deutschlands ermöglicht die LBBW mit Infrastrukturfinanzierungen wie dieser die nachhaltige Transformation der deutschen Wirtschaft. "Indem wir Geldströme bewusst in solche Vorhaben leiten, leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Energiewende", sagt Heil.Pressekontakt:Henrike ReichertPressereferentinLandesbank Baden-Württemberg (LBBW)Am Hauptbahnhof 270173 Stuttgart0711 / 127-44007Henrike.Reichert@LBBW.dewww.LBBW.deOriginal-Content von: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7403/5735894