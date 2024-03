Ein aufmerksamer PB-Leser hat uns jüngst auf Veeva Systems aufmerksam gemacht. Der führende Anbieter Cloud-basierter Softwarelösungen für die Life-Sciences-Branche besticht in der Tat mit einem exzellenten Wachstumspfad und ausgezeichneten Kennziffern. Allerdings ist die NYSE-Aktie (233,07 US-Dollar; US9224751084) auch mit einem ordentlichen Preisschild versehen. Ende Februar veröffentlichten die Kalifornier, die Software zum Management von Patientendaten und klinischen Studien im Angebot haben, die Zahlen zum Gj. 2023/24 (per 31.1.). Der Umsatz kletterte um 9,7% auf knapp 2,4 Mrd. Dollar und übertraf im Q4 mit 630,6 Mio. Dollar die Erwartungen der Analysten um 1,5%. Das in den Anfangsjahren stürmische Erlöswachstum (5J-Schnitt ...

