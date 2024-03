Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der SFS Group Schweiz AG (ISIN CH0239229302/ WKN A112DM):Im Rahmen ihrer Dekarbonisierungsstrategie zu "net zero" verpflichtet sich SFS zur "Science Based Targets initiative" (SBTi) und unterstützt damit das Pariser Klimaabkommen, das eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 °C vorsieht. In den nächsten zwei Jahren wird die SFS Group ihre Klimastrategie weiterentwickeln und die bisherigen Zielsetzungen an die wissenschaftsbasierten Kriterien der SBTi anpassen. (15.03.2024/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...