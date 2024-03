Die Tesla-Aktie kommt seit Jahresbeginn auf ein Minus von 34,6 Prozent. Die Stimmung vermiesten zuletzt mehrere Verkaufsempfehlung. Am Mittwoch reduzierte Wells Fargo das Kursziel von 200 Dollar auf 125 Dollar. Am Donnerstag legte die UBS nach. Wo liegen die nächsten Unterstützungen für die Aktie?UBS-Analyst Joseph Spak hat am Donnerstag das Kursziel für die Tesla-Aktie von 225 Dollar auf 165 Dollar gesenkt. Der Experte erwartet für das 1. Quartal Auslieferungen von 432.000 Einheiten. Damit liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...