Die Ölpreise stiegen im gestrigen Tagesverlauf weiter an. Hintergrund ist der neuste Monatsbericht der IEA, welcher eine höhere globale Ölnachfrage für 2024 in Aussicht stellt. Dabei wurden die neusten Inflationsdaten aus den USA bisher ignoriert, welche ein längeres Beibehalten der aktuellen hohen Zinsen in Aussicht stellen. Russland gab derweil an, dass sich die erfolgreichen ukrainischen Drohnenangriffe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...