HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Encavis von 12,00 Euro auf den Gebotspreis von KKR von 17,50 Euro angepasst, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Junghanns sieht in seinem Kommentar vom Donnerstagabend eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Deal über die Bühne geht./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 18:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006095003

