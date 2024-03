München (ots) -- Nachwuchskünstlerin EMY veröffentlicht neuen Song- Von der Kraft des Zusammenhalts und dem Mut, über Gefühle zu sprechen- "Egal was es braucht" ist ab Freitag, 15. März 2024, erhältlichNach der erfolgreichen EP "NULL/EINS" im Herbst letzten Jahres setzt die Nachwuchskünstlerin EMY ihre außergewöhnliche musikalische Reise fort und präsentiert stolz die Single "Egal was es braucht". Die Sängerin verleiht dem Song Ausdruck und Emotionalität. Unterstützung bekommt die Hamburgerin bei ihrer neuen Single von niemand anderem als Mentor und Entdecker Nico Suave.Die talentierte junge Sängerin EMY sorgte im letzten Herbst mit ihrer EP "NULL/EINS" für Aufsehen und meldet sich nun mit einer neuen Single zurück. "Egal was es braucht" ist ihr neuestes Musikstück und zeigt einmal mehr ihr außergewöhnliches Talent und ihre emotionale Tiefe. Unterstützt wurde EMY bei der Entstehung des Tracks von ihrem Entdecker und Mentor Nico Suave, der sie auf ihrer Reise begleitet und inspiriert hat.In "Egal was es braucht" reflektiert EMY über eine ihr sehr nahestehende Person, die oft die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen stellt. Der Song ermutigt dazu, offen über Gefühle zu sprechen, und zeigt, wie wichtig es ist, Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Die Musikerin unterstreicht die Botschaft, dass niemand allein ist und dass das Leben gemeinsam viel bunter ist.Die Sängerin selbst sagt über ihr neues Werk: "Die Single 'Egal was es braucht' ist ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt. Es handelt von der Kraft des Zusammenhalts und davon, wie wichtig es ist, über unsere Gefühle zu sprechen. Ich hoffe, dieser Song ermutigt die Menschen dazu, sich zu öffnen und Unterstützung zu suchen, wenn sie sie brauchen.""Egal was es braucht" ist ein weiterer Meilenstein in EMYs blühender Karriere nach dem Erfolg ihrer EP "NULL/EINS". Der Song ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.Die Single "Egal was es braucht" von EMY ist ab dem 15. März 2024 erhältlich. Musikliebhaber und Fans von ehrlicher und gefühlsvoller Musik sollten sich diese Veröffentlichung nicht entgehen lassen. "Egal was es braucht" wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Zebralution vertrieben.----- Download / Stream-----LINK (https://el-cartel.lnk.to/eweb)----- Link zum Video-----LINK (https://youtu.be/Eknevb1wf1s)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100917010