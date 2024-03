EQS-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Axel Stepken folgt Jens Riedl im Aufsichtsrat der GEA Group AG

Düsseldorf, 15. März 2024 - Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken, Vorstandsvorsitzender der TÜV SÜD Stiftung, wird sich in der ordentlichen Hauptversammlung am 30. April 2024 den Aktionärinnen und Aktionären zur Wahl als neues Mitglied des Aufsichtsrats der GEA Group Aktiengesellschaft stellen. Für den Fall seiner Wahl hat ihn der Aufsichtsrat zum Mitglied des Präsidial- und Nachhaltigkeitsausschusses des Aufsichtsrats gewählt. Der gebürtige Essener war vor seiner jetzigen Tätigkeit mehr als 20 Jahre für die TÜV SÜD AG tätig. Dort war er zunächst als Vorstandsmitglied für den Bereich Industrie und die Region Asien-Pazifik zuständig, bevor er 2007 den Vorstandsvorsitz übernahm. Nach dem Studium der Elektrotechnik und der Promotion an der RWTH Aachen begann er seine Karriere bei ABB, wo er verschiedene Führungspositionen innehatte. Prof. Dr. Axel Stepken ist Honorarprofessor an der TU München. Prof. Dr. Axel Stepken folgt auf Dr. Jens Riedl, Investmentpartner bei der Groupe Bruxelles Lambert (GBL), der sein Aufsichtsratsmandat mit Ablauf der kommenden ordentlichen Hauptversammlung niedergelegt hat. "Mit Axel Stepken begrüßen wir einen international erfahrenen Industrieexperten, der unseren Aufsichtsrat nicht nur durch seine Kenntnisse des asiatischen Raums hervorragend ergänzen wird. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit", sagt Prof. Dieter Kempf, Vorsitzender des Aufsichtsrats der GEA Group AG. "Der Aufsichtsrat wünscht Jens Riedl für die Zukunft alles Gute und dankt ihm für sein außerordentliches Engagement und die hervorragende Zusammenarbeit im Gremium und dessen Ausschüssen". HINWEISE AN DIE REDAKTION Weitere Informationen zu GEA

Anne Putz

Peter-Müller-Str. 12

40468 Düsseldorf

Telefon +49 211 9136-1500

anne.putz@gea.com Über GEA GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Service-Dienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2023 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,4 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO 2 -Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: "Engineering for a better world". GEA ist im deutschen MDAX und im europäischen STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, MSCI Global Sustainability sowie Dow Jones Sustainability World und Dow Jones Sustainability Europe zusammensetzen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen der GEA erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an pr@gea.com. Zusatzmaterial zur Meldung:



