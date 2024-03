EQS-Ad-hoc: STEICO SE / Schlagwort(e): Personalie

STEICO SE: Aiveen Kearney zum 01. Juli 2024 zur Vorsitzenden der geschäftsführenden Direktoren (CEO) bestellt



Aiveen Kearney zum 01. Juli 2024 zur Vorsitzenden der geschäftsführenden Direktoren (CEO) bestellt Feldkirchen bei München, 15. März 2024 (ISIN DE000A0LR936). In der heutigen Sitzung des Verwaltungsrats der STEICO SE hat Herr Udo Schramek sein Amt als Vorsitzender der geschäftsführenden Direktoren (CEO) mit Wirkung zum 30.06.2024 niedergelegt. Der Schritt erfolgte einvernehmlich und in Abstimmung mit dem Verwaltungsrat vor dem Hintergrund des Erwerbs der STEICO Aktienmehrheit durch die Kingspan Gruppe. Frau Aiveen Kearney, die bereits Mitglied des Verwaltungsrats ist, wurde mit Wirkung zum 01. Mai 2024 als geschäftsführende Direktorin bestellt und wird zum 01. Juli 2024 die Nachfolge von Herrn Schramek als CEO antreten. Herr Schramek behält sein Mandat im Verwaltungsrat und steht dem Unternehmen darüber hinaus weiterhin beratend zur Seite. Auf diese Weise soll ein reibungsloser Wechsel in der Unternehmensführung gewährleistet und der Grundstein für künftiges Wachstum gelegt werden. Die übrigen geschäftsführenden Direktoren bleiben gemäß ihren Bestellungen im Amt. Kontakt

