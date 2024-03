In den vergangenen Wochen sind einige Aktien sehr heiß gelaufen, besonders Wachstumstitel im Hype um KI & Co. Bei einigen Werten bietet sich allerdings jetzt der Verkauf an, bevor die überhitzten Titel stark korrigieren. Die Rallye an den Märkten scheint kein Ende nehmen zu wollen und trotzdem zeigen sich bei einigen Aktien erste Anzeichen einer Überhitzung. Denn die Bewertungen sind nicht nur weitab von gut und böse, auch aus charttechnischer Sicht ...

