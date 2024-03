Die Rheinmetall-Aktie hat am Freitag ein neues Rekordhoch markiert und die Marke von 450 Euro überschritten. Starke Jahreszahlen und ein optimistischer Ausblick befeuerten den Kurs bereits am Vortag. Viel Lob gab es nun auch von Analystenseite.Die starke Entwicklung wird von der hohen Nachfrage in der Rüstungsindustrie angetrieben, insbesondere durch die westlichen Staaten infolge des Krieges in der ...

