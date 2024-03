© Foto: Siegra Asmoel - picture alliance / imageBROKER



Bisher ist der E-Autobauer Nio für seine Luxus-Elektroautos und Batteriewechselstationen bekannt, die in fünf Minuten eine leere Batterie gegen eine volle tauschen. Doch nun greifen die Chinesen auch am Massenmarkt an.Der chinesische Premium-Elektroautohersteller Nio hat angekündigt, im Mai eine neue Marke für den Massenmarkt einzuführen. Die bisherige Strategie von Nio, sich ausschließlich auf das Luxussegment zu konzentrieren, wird damit aufgegeben. Führungskräfte des Unternehmens bestätigten am Donnerstag, dass die neue Marke auf Chinesisch "Le Dao" heißen wird. Der Name soll Familien ansprechen und für glückliche gemeinsame Momente stehen. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC …