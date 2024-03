Im Februar stieg die Produktion in den PV-Anlagen von Photon Energy im Vergleich zum Vorjahr um 20 %, blieb jedoch aufgrund eines 15%-igen Rückgangs des spezifischen Ertrags, der durch das überwiegend bewölkte Wetter verursacht wurde, hinter dem Kapazitätswachstum zurück. Die Strompreise in Europa standen weiterhin unter Druck, insbesondere in Ungarn, und erreichten dort einen neuen Tiefstand von 70,00 EUR/MWh. Damit bestätigt sich die Rückkehr zu einer Einspeisevergütung ab dem 1. April, die zunächst einen Preis von rund 120 EUR/MWh garantiert. Photon Energy richtet sein Geschäft strategisch neu aus, prüft Projekte in Ungarn und Australien und verkauft Teile seiner Projektpipeline in Polen und Rumänien. Diese Neuausrichtung steht im Einklang mit dem angepassten Geschäftsmodell von Photon Energy, das Stromdienstleistungen gegenüber der eigenen Produktion in den Vordergrund stellt, und unterstützt mwb researchs KAUFEN-Rating mit einem Kursziel von EUR 3,05.Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV





