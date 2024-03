Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Vorstandsvorsitzende des PNE AG (ISIN DE000A0JBPG2/ WKN A0JBPG), Herr Markus Lesser, hat den Aufsichtsrat heute von seiner Absicht in Kenntnis gesetzt, sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands der PNE AG mit Wirkung zum Ende Juli 2024 aus persönlichen Gründen niederlegen zu wollen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

