Nach dem Schock Ende der vergangenen Woche zeigen sich Anleger von den Aussichten von HelloFresh erleichtert. Was das Unternehmen plant.Der Kochboxen-Anbieter HelloFresh blickt nach einem herausfordernden Jahr 2023 mit verhaltenem Optimismus in die Zukunft. Trotz eines Umsatzwachstums von etwa drei Prozent auf rund 7,6 Milliarden Euro und der Auslieferung von über einer Milliarde Mahlzeiten musste das Unternehmen einräumen, dass 2024 ein Übergangsjahr mit vorübergehendem Margendruck sein werde. Dies sei vor allem auf erhebliche Investitionen in das stark wachsende Segment der Fertiggerichte zurückzuführen. Nach dem Schock vergangene Woche zeigten sich die Investoren erleichtert über die …