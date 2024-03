Der DAX konnte am Vortag erneut weiter ansteigen und ein weiteres Verlaufshoch bei 18.038 Punkten ausbilden. Dann rutsche der DAX aber wieder ab und ging 17.912 Punkten deutlich tiefer aus dem Handel. Im frühen Handel zieht der DAX am heutigen Freitag aber direkt wieder hoch und notiert aktuell bei 17.990 Punkten. Es ist am heutigen Freitag aufgrund des Großen Verfallstermins mit sehr volatilen Kursen zu rechnen. Solange der 10er-EMA aber hält, sollte ...

