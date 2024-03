HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/5504/ Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS und dad.at gibt es monatliche Podcasts zum Zertifikate-Markt in Österreich, stets am Verfallstag. In der aktuellen Ausgabe 03/2024 geht es um Erinnerungen an die Gründungsphase des ZFA. Heike Arbter (Raiffeisen) und Alexandra Baldessarini-Krainz (Volksbank) waren damals live dabei. Und 2x Eintritt frei: -. B2MS mit dem Börsentag Wien 6. April 2024 (09:30 - 16:30 Uhr - Austria Center Vienna).Mit dabei aus Zerti-Sicht: BNP Paribas, Morgan Stanley, Raiffeisen Zertifikate, Societe Generale, Vontobel.https://www.boersentag.at- 8 ....

