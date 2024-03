Die Immofinanz trennt sich von zwei Immobilien in Wien. Die beiden Büroimmobilien in der Dresdnerstraße im 20. Wiener Gemeindebezirk, die an einen österreichischen Immobilien-Investor verkauft wurden, verfügen über eine Gesamtnutzfläche von rund 13.000 m2 und sind vollständig vermietet. Der Verkauf erfolgte über Buchwert, heißt es seitens der Immofinanz. "Die jüngsten Verkäufe in Österreich und Kroatien zeigen, dass wir bei der Optimierung unseres Portfolios auch im aktuellen Marktumfeld sehr gut vorankommen. Diese erfolgreichen Deals bestätigen, dass wir dank der hohen Qualität unserer Immobilien und der exzellenten Performance unserer Teams auch im aktuell herausfordernden Umfeld in der Lage sind, Mehrwert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...