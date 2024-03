EQS-Media / 15.03.2024 / 12:00 CET/CEST

IKB und TRICOR präsentieren technologischen Meilenstein der nachhaltigen Papierproduktion auf der Green FINANCE 2024 [Düsseldorf, 15. März 2024] Die Planung und der Bau eines neuen Produktionsstandortes erfordern nicht nur erhebliche Investitionen, sondern bieten auch zahlreiche Ansätze für Nachhaltigkeit. Wie beides Hand in Hand gehen kann, zeigen TRICOR Packaging & Logistics AG und die IKB Deutsche Industriebank AG auf der Digitalkonferenz Green FINANCE 2024. TRICOR, Spezialist für industrielle Verpackungslösungen, baut im nordrhein-westfälischen Gewerbepark Weeze-Goch ein hochmodernes, nachhaltiges Werk für die Produktion industrieller Schwerwellpappe. In dem Werk mit höchsten Energieeffizienzstandards (KFW40) werden mehr als 200 Mitarbeitende tätig sein. Produktionsstart ist im dritten Quartal 2025. Eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 3,3 Megawatt und vier Blockheizkraftwerke werden den Energiebedarf des Maschinenparks decken sowie den Heizbedarf im Winter und Kühlbedarf im Sommer minimieren. Die Gesamtinvestition von 170 Mio. € in das nachhaltige Werk wurde abzüglich des eingesetzten Eigenkapitals über Förderdarlehen der KfW und der NRW.Bank finanziert. Die IKB war als Fördermittel-Advisor tätig und hat zudem einen wesentlichen Anteil als Kreditgeber selbst ausgereicht. Darüber hinaus begleitet die IKB TRICOR bei der Konzeption und Implementierung einer unternehmensweiten ESG-Strategie. Steffen Zeise, Firmenkundenvorstand der IKB: "Wir begleiten TRICOR bereits sein vielen Jahren. Das neue Werk ist das nachhaltigste seiner Generation und stellt daher einen wichtigen Eckpfeiler für die Wachstumsstrategie des Unternehmens dar. Wir freuen uns, Teil dieses wegweisenden Projekts in der Papierindustrie zu sein. Gleichzeitig zeigt diese Finanzierung einmal mehr: Mit unserer Fördermittelkompetenz und unserem technologischen Beratungs-Know-how leistet die IKB einen wichtigen Beitrag zur Transformation der gehobenen deutschen Mittelstands." Konkretere Einblicke in dieses spannende Transformationsprojekt geben Robert Wiblishauser, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der TRICOR Packaging & Logistics AG, und Jens Fröhlich, Bereichsleiter Public Loans, Sector & Transformation Advisory der IKB Deutsche Industriebank AG, auf der Green FINANCE 2024 beim Roundtable "Nachhaltigkeitsstrategie und Roadmap zur Transformation in der Papierindustrie" ( Nachhaltigkeitsstrategie und Roadmap zur Transformation in der Papierindustrie - FINANCE (finance-magazin.de) . Kontakt:

Armin Baltzer, Telefon: +49 211 8221-6236, E-Mail: presse@ikb.de

Die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet mittelständische Unternehmen mit Krediten sowie Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen.





Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: IKB Deutsche Industriebank AG

Schlagwort(e): Umwelt



15.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com