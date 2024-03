Nach ihrem dramatischen Kurssturz vor einer Woche dümpelte die HelloFresh-Aktie (WKN: A16140) in den letzten Tagen an der 7 €-Marke entlang. Doch am Freitagmorgen setzt der MDAX-Titel mit einem Kursplus von über 6% ein starkes Lebenszeichen. Gibt es denn etwas Positives zu berichten? HelloFresh vorgestellt Die HelloFresh SE mit Sitz in Berlin ist ein Anbieter sogenannter "Kochboxen". Dabei handelt es sich um Pakete mit vorbereiteten Zutaten, vorwiegend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...