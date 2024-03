Während die Aktie am Mittwoch der große DAX-Verlierer war, zählt sie zum Wochenschluss zu den Top-Performern. Was ist da los?Volkswagen plant, im Jahr 2027 sein erstes Elektrofahrzeug zu einem Preis von 20.000 Euro einzuführen. "Der Arbeitstitel ist ID.1 und das Fahrzeug ist für 2027 geplant", erklärte Thomas Schäfer, der Markenchef, während der digitalen Jahrespressekonferenz der Volumenmarken des Konzerns, zu denen Volkswagen, Skoda, Seat/Cupra sowie die leichten VW-Nutzfahrzeuge zählen, am Donnerstag. Der Kleinwagen soll das Angebot an Elektrofahrzeugen nach unten erweitern und "bezahlbare Elektromobilität für alle" ermöglichen, betonte Schäfer. Zuerst hatte die Automobilwoche darüber …