Silber zeigt weiterhin Stärke und sollte weiter hochziehen. Am heutigen Freitag wurde mit 25,20 Dollar bereits ein neues Verlaufshoch markiert, dabei wird Silber aktuell auch saisonal unterstützt. Am Vortag hieß es im Insight: "Silber hat mit dem heutigen bisherigen Tageshoch bei 25,15 Dollar den weiteren Weg nach oben eingeschlagen und nähert sich dem Kursziel bei 25,80 Dollar weiter an. Die Long-Position ist gut im Rennen. Der Stopp wird auf Einstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...