Palfinger hat einen neuen Standort in Perth, Westaustralien, eröffnet. Dieser erste offizielle Palfinger Standort in der Region Australien und Neuseeland ist auf Rettungsgeräte wie Freifall- und konventionelle Rettungsboote spezialisiert und bietet verschiedene Service- sowie neue Produktlösungen für die Offshore-, Öl- und Gas- sowie Kreuzfahrtindustrie. Australiens Wirtschaft stellt laut Palfinger ein optimales Umfeld für Investitionen in diese Bereiche dar. Auf der diesjährigen AOG Energy Exhibition, die vom 13. bis 15. März in Perth stattfindet, wird sich Palfinger mit einigen der wichtigsten Unternehmen der Branche über die Zukunft des dynamischen Energiesektors austauschen.

Den vollständigen Artikel lesen ...