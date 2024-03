Heute im gabb: Um 12:03 liegt der ATX mit +0.37 Prozent im Plus bei 3407 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -0.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +1.59% auf 18.885 Euro, dahinter Erste Group mit +1.47% auf 38.355 Euro und S Immo mit +1.19% auf 16.13 Euro. Zum Vergleich der DAX: 17993 (+0.45%, Ultimo 2023: 16751, 7.41% ytd). - In den News: Immofinanz, Zumtobel, Palfinger, Semperit-Stories, Wiener Börse, VAS AG, Aktienkäufe bei Post, Research zu UBM, VIG, Verbund- Nachlese: Pi Day, Baader mag Vonovia, Zertifikate Forum Austria, 2x Eintritt frei und 1x Trainer- Reingehört bei Verbund- Unser Volumensblick sagt: UBM, Amag und Bawag auffällig; Radka Doehring führt den 2. Tag in der GGC- Börsegeschichte 15.3.: Uniqa, AT&S, Addiko Bank- ...

