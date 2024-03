PM 21Shares Research: Bitcoin überschreitet 70.000 US-Dollar-Marke 15. März 2024 Weekly Research Note KW 10 Bitcoin überschreitet 70.000 US-Dollar-MarkeEthereums Dencun Upgrade geht liveArbitrum mit 1,1 Milliarden-Token-Release Von Leena ElDeeb, Research Associate und Adrian Fritz, Head of Research Mit der Zulassung von Bitcoin Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten begann ein Aufwärtstrend der Kryptowährung Bitcoin - und dieser Trend scheint vorerst kein Ende zu nehmen. Am 11. März 2024 überschritt ...

