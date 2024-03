Die Infineon Aktie kommt am Freitag deutlich unter Druck und fällt in den Bereich wichtiger charttechnischer Unterstützungen zurück. Am Vormittag fällt der Aktienkurs des Chip-Konzerns, der im Dezember noch fast an der 40-Euro-Marke kratzte, bis auf 31,885 Euro zurück. Aktuell werden 32,30 Euro und fast 5 Prozent Tagesminus notiert. Charttechnisch ...

