Der Wattner Solarpark Hasselberg im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart demonstriert eindrucksvoll, wie moderne Energiegewinnung und Naturschutz Hand in Hand gehen können. Mit der Errichtung eines neuen Wildbienenhotels werden auf dem Areal nicht nur Erneuerbare Energien gefördert, sondern auch ein wichtiger Lebensraum für bedrohte Wildbienenarten geschaffen. Angesichts der Tatsache, dass mehr als die Hälfte der heimischen Wildbienenarten in Deutschland bedroht sind, gibt Wattner den Tieren mit diesem ungestörten Standort ein besonders schönes zu Hause.Das sorgfältig konzipierte Wildbienenhotel bietet optimale Bedingungen für die Ansiedlung und Entwicklung von Bienenlarven und unterstreicht die Bedeutung von Biodiversität im Rahmen von Solarprojekten. Durch diese Initiative werden sowohl die Artenvielfalt als auch die lokale Flora durch verbesserte Bestäubungsleistungen gestärkt.Bei der feierlichen Einweihung des Bienenhotels würdigte Herr Haarmann, Bürgermeister von Hasloch, das Engagement von Wattner für die Umwelt: "Dieses Projekt ist ein Paradebeispiel dafür, wie Industrie und Natur harmonieren können. Wattner leistet mit dem Wildbienenhotel einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung unserer lokalen Artenvielfalt." Das breite Interesse und die Unterstützung aus der Kommunalpolitik verdeutlichen die gesellschaftliche Relevanz und den Erfolg des Projekts im Bereich des Umweltschutzes.WATTNERWattner ist mit mehr als 100 großen Solarparks mit einer Gesamtleistung von rund 600 Megawatt einer der aktivsten Solarstromerzeuger in Deutschland. Dabei arbeiten wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Standortakquisition über die Anlagenerrichtung und Betriebsführung bis hin zur Vermarktung der grünen Energie.