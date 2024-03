Nicht so toll: Volkswagen lieferte im Februar weniger Autos aus als im Januar. Anleger sollten sich von der schlechten Nachricht aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Noch am Dienstag stieg die Volkswagen-Aktie deutlich und konnte mit vielen guten Nachrichten überzeugen. Das Management des Autobauers zeigte sich unter anderem zuversichtlich bei der Nachfrage nach E-Autos in Westeuropa, die bald deutlich anziehen soll. Nun aber der Dämpfer: Im Februar ...

