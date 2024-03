Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am 19./20. März tagt das FOMC, so die Analysten der Helaba.Verstärkte Signale einer baldigen Lockerung seien unwahrscheinlich - eher im Gegenteil. Skepsis hinsichtlich des Disinflationsprozesses sei angebracht.Selbst die größten Optimisten unter den Marktteilnehmern dürften angesichts der Daten aus den vergangenen Wochen mittlerweile die Hoffnung begraben haben, dass die FED auf der anstehenden FOMC-Sitzung eine Zinssenkung verkünde. Ende Dezember habe der Futuremarkt für den Märztermin zeitweise sogar etwas mehr als eine Zinssenkung eingepreist. Die Prognostiker in der Bloomberg-Umfrage seien sich derzeit auch einig: Die Leitzinsen würden diesmal nicht geändert. ...

