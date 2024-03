Die Wall Street schleicht sich wieder in die Aktien von Dow hinein. Der Chemiekonzern hat 2023 stark unter dem globalen Bull Whip Effect gelitten, doch Angebot und Nachfrage beginnen ein neues Gleichgewicht zu finden, was einen positiven Ausblick zulässt. Die Aktien beginnen bereits, ihre Bewertung zu normalisieren.Anzeige:Das gedämpfte Konjunkturklima sieht man dem Jahresbericht von Dow (US2605571031) mehr als deutlich an. Analog zu den grossen europäischen Chemiekonzernen erlebten auch die global operierenden Amerikaner einen deutlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...