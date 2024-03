Anfang Februar notierte die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) noch auf einem neuen Jahres- und zugleich 12-Monatstief. Doch seitdem gelang dem chinesischem Autobauern der Rebound an der Börse. In den letzten Wochen legte die BYD-Aktie um über +20% zu. Kann der Aufschwung weitergehen? BYD vorgestellt BYD ("Build your dreams") ist ein chinesischer Mischkonzern, der vor allem im Bereich der Herstellung von Akkumulatoren und Automobilen tätig ist. Der im chinesischen ...

