Aktienkurs: 0.42 € | Wochenveränderung: -0.24%. Nach einem anfänglichen Aufwärtstrend am Donnerstag erlebte die Nel ASA Aktie zuletzt wieder einen leichten Rücksetzer, trotz eines Zuschusses in Millionenhöhe vom US-Energieministerium. Dieses Zeichen des Vertrauens und die Unterstützung für den Bau einer "Giga-Factory" in Michigan könnten der Schlüssel für eine erfolgreiche Expansion ...

