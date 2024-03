BNB Kurs Prognose: Krypto-Analyse-Unternehmen verrät Zukunft des Binance Coins

Als größte Kryptobörse der Welt setzt Binance mit BNB auf eine eigene Kryptowährung, die hauptsächlich im eigenen Ökosystem in Verbindung mit der Binance Chain (BC) beziehungsweise der Binance Smart Chain (BSC) eingesetzt wird. Erstere wurde dazu entwickelt, möglichst schnell und sicher die verschiedenen digitalen Währungen zu tauschen, was für eine Kryptobörse natürlich unabdingbar ist. Die BSC hingegen ist für den Einsatz von dezentralen Apps (dApps) gedacht und ermöglicht zudem den Einsatz von Smart Contracts.

Der BNB-Token ist also nicht ohne Grund eine der wichtigsten Kryptowährungen auf dem aktuellen Markt, was nicht zuletzt auch an der Marktkapitalisierung festgemacht werden kann. Diese liegt nämlich aktuell bei über 86,4 Milliarden US-Dollar. So sitzt der BNB-Token auf einem stabilen Platz 4 der Rangliste der größten Kryptowährungen und muss sich nur Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Tether USDt (USDT) geschlagen geben. Doch wird der Binance Coin auch in Zukunft stark bleiben? Mit genau dieser Frage hat sich nun ein Krypto-Unternehmen näher beschäftigt.

BNB statt Bitcoin: Krypto-Anleger wechseln zum Binance Coin

Bei QCP Capital handelt es sich um ein in Singapur ansässiges Krypto-Unternehmen, das sich in den letzten Wochen näher mit Bitcoin und vielen Altcoins beschäftigt hat. Dabei stellte das Unternehmen fest, dass nach einem starken BTC-Anstieg seit der Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs auf dem US-amerikanischen Börsenmarkt die Rate der BTC-Finanzierung merklich nachgelassen hat. Dies könnte in der nahen Zukunft sowohl zu einem Rückgang als auch zu einem Anstieg des Bitcoin Preises führen.

Dies würde allerdings nicht nur zu Unsicherheit in dem Krypto-Unternehmen führen, sondern auch bei vielen Anlegern das Vertrauen in Bitcoin - zumindest kurzfristig - stören. So erklärte QCP Capital in einem Blog-Post:

"Bedeutet dieser Rückgang der Refinanzierungssätze, dass sich die Hebelwirkung umkehrt und der Kassapreis fällt? Oder ebnet der Rückgang des Fremdkapitalanteils den Weg für einen weiteren Anstieg des Spotpreises? Das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, aber wir wissen, dass es für die Refinanzierungssätze schwierig ist, auf diesem hohen Niveau zu bleiben, und wir glauben, dass sie sich weiter normalisieren werden."

Gleichzeitig würde diese Unsicherheit dazu führen, dass sich aktuell viele Investoren am Krypto-Markt umsehen und stattdessen ihre Gelder in etablierte Altcoins fließen lassen. So können derzeit Solana (SOL) und Avalanche (AVAX) stark davon profitieren. Noch stärkere Zuflüsse könnte allerdings der Binance Coin erhalten. So heißt es bei QCP Capital weiter:

"Insbesondere BNB konnte eine starke Rallye auslösen, wobei BNB-Staker ihre großen Airdrops verkauften und noch mehr BNB kauften, um die Renditen für den nächsten Launch Pool Release zu erhöhen."

Dies hätte bereits in den letzten Tagen und Wochen dafür gesorgt, dass der BNB-Preis merklich steigen konnte. Das Krypto-Unternehmen geht zudem davon aus, dass BNB auch in der nahen Zukunft weiterhin steigen wird und sogar Bitcoin - zumindest im Hinblick auf den Wertzuwachs - überholen kann.

BNB verzeichnet Anstieg von über 68 %

Tatsächlich zeigte sich der BNB-Token in der jüngsten Vergangenheit äußerst bullisch. Alleine in der vergangenen Woche konnte der BNB-Kurs nämlich satte 22,70 % steigen und damit den Preis des Binance Coins auf aktuell 583,22 US-Dollar anheben. Erst gestern konnte der Kurs sogar auf 627,09 US-Dollar ansteigen und damit den höchsten Stand seit dem Bullenmarkt von 2021 erreichen.

Klar wird der enorme Anstieg der letzten Wochen beim Blick auf den Chart der vergangenen 30 Tage (siehe Bild unten). Denn im letzten Monat stieg der BNB-Preis sogar um 68,23 % und übertrumpft damit sogar Bitcoin, der im vergangenen Monat zum aktuellen Zeitpunkt "nur" gute 30 % zulegen konnte.

Der Binance Coin (BNB) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Dass QCP Capital mit der BNB Kurs Prognose also durchaus recht hat, zeigen die aktuellen Zahlen. Hinzu kommt die Tatsache, dass einige BNB-Anleger auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) ihre eigenen Anlagestrategien genau erklären. So erklärt zum Beispiel der Nutzer und Krpyot-Anleger DEGENMATE über X, dass er tatsächlich den Binance Launchpool nutzt, um BNB-Token anzulegen. Hierfür erhält er Auszahlungen, die er für neue BNB-Anlagen verwendet.

I get free money from @binance launchpool, staked around 50 $bnb getting above $350 each time, which I use to buy more $bnb to stake more into launchpool, its no brain how to make money in bull market.



Once this is done I will have groceries free for next couple months. - DEGENMATE (@degenmate) March 13, 2024

So scheint zumindest die BNB-Community aktuell stark davon überzeugt zu sein, dass der BNB-Token auch weiterhin Gewinne abwerfen kann. Trotzdem sollte darauf geachtet werden, dass gerade der Launchpool-Ansatz von Binance auch mit Risiken behaftet ist. So könnte der BNB-Preis darunter leiden, wenn zu viele Anleger in den Launchpool investieren, da so der BNB-Token kurzfristig zu einer Preisblase heranwachsen könnte, die bei einem Platzen den Kurs stark nach unten drücken würde.

Aus diesem Grund schauen sich die ersten Investoren nach neuen Altcoins um, die zwar im Bitcoin-Ökosystem agieren, jedoch mit innovativen Ideen vielleicht sogar die etablierten Altcoins ausstechen werden.

Green Bitcoin: Eine umweltfreundliche BTC-Alternative im Ethereum-Netzwerk?

Auch wenn der Name es vielleicht nicht vermuten lässt, so handelt es sich bei Green Bitcoin ($GBTC) um einen neuen ERC-20-Token, der auf der Ethereum-Blockchain agiert. Trotzdem nimmt sich das Krypto-Projekt Bitcoin als großes Vorbild. Die Idee ist dabei ganz einfach: Bitcoin ist als größte Kryptowährung der Welt von enormer Wichtigkeit, doch gerade der Proof-of-Work-Algorithmus verbraucht einfach wesentlich mehr Energie als zum Beispiel der Proof-of-Stake-Algorithmus von Ethereum. Deshalb soll so eine Mischform geschaffen werden, die sich zwar auf das Bitcoin-Ökosystem konzentriert, jedoch wesentlich umweltfreundlicher agiert.

Jetzt die Green Bitcoin Webseite besuchen!

Das Konzept von Green Bitcoin setzt dabei auf das neue "Gamified Green Staking", bei dem Anleger einfach den $GBTC-Token im offiziellen Staking-Pool investieren, um dann auf kommende Bitcoin Kurse zu setzen. Haben sie mit ihrer Prognose recht behalten, können sie einen Token-Bonus von bis zu 100 % erhalten.

Darüber hinaus sind auch noch viele weitere Herausforderungen und Ideen geplant, die in den kommenden Wochen von den Entwicklern bekannt gegeben werden. Es lohnt sich also, regelmäßig das offizielle Green Paper zu lesen, um hier alle neuen Informationen zu erhalten.

Investiere im Presale in den $GBTC-Token!

