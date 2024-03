Krypto-Geheimtipp: 3 unbekannte Gaming-Coins mit 10x Potenzial

Einer der stärksten Trends im Blockchain- und Krypto-Bereich der letzten Monate ist das Web3-Gaming, das die Vorzüge von klassischen Videospielen mit den Ideen moderner Technologien verbinden möchte. Gerade durch den Einsatz von Kryptowährungen im Gaming-Bereich können viele junge Anleger angesprochen werden, die so einen Zugang zur Krypto-Community erhalten. Kein Wunder also, dass mehr und mehr Projekte auf genau dieses Modell setzen und vor allem im Play-To-Earn-Bereich (P2E) verschiedene innovative Ideen verwirklichen.

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit drei Krypto-Gaming-Projekten, die bereits jetzt erste monetäre Erfolge verzeichnen konnten, in der Krypto-Welt jedoch noch nicht allzu bekannt sind.

Projekt #1 - Sponge V2 ($SPONGEV2)

Meme-Coin-Kenner dürften bereits von Sponge gehört haben, denn der erste $SPONGE-Token, der im Jahr 2023 auf den Markt gebracht wurde, entwickelte sich schnell zu einem der erfolgreichsten Meme-Projekte des letzten Jahres. So konnte Sponge nicht nur einen enorm erfolgreichen Presale durchlaufen, sondern nach seinem offiziellen Launch sogar eine unglaubliche Wertsteigerung von über 10.000 % (100x) erreichen.

Derzeit arbeiten die Entwickler dieses Erfolgsprojekts an Sponge V2 - ein neuer Krypto-Token, der am Erfolg des Vorgängers aufbauen möchte, jedoch mit einigen Änderungen und neuen Ansätzen überzeugt. Das beginnt bereits bei der Tatsache, dass sich ein neues P2E-Videospiel in der Entwicklung befindet, das zum offiziellen Launch von $SPONGEV2 die Möglichkeit bieten soll, den Krypto-Coin alleine durch das Spielen zu verdienen. Dies soll nicht nur langfristig das Interesse der Community sichern, sondern auch das gesamte Ökosystem stabil halten.

Ebenfalls recht ungewöhnlich ist die Art und Weise, wie der bereits aktive Staking-Pool für das Sponge V2 Projekt funktioniert. So können interessierte Anleger den $SPONGEV2-Token nämlich nicht direkt kaufen, sondern diesen nur über das neue Stake-to-Bridge-Modell erhalten. Hierbei können die Investoren den ersten $SPONGE-Token anlegen, um dafür regelmäßige Belohnungszahlungen in Form von $SPONGEV2 zu erhalten.

Diese Idee scheint aufzugehen, denn derzeit sind über 28 Millionen US-Dollar in Sponge V1 Token im offiziellen Staking-Pool angelegt. Wer weitere Informationen zum neuen Sponge V2 erhalten möchte, der findet viele Details im offiziellen Whitepaper. Darüber hinaus bieten auch die Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel der offizielle X-Kanal viele Hinweise zum laufenden Projekt. Nachdem bereits Sponge V1 eine 100x-Wertsteigerung erleben konnte, ist die Hoffnung natürlich groß, dass auch Sponge V2 mindestens eine 10x-Veränderung nach dem offiziellen Launch erhalten wird.

Investiere noch im Presale in Sponge V2 ($SPONGEV2)

Projekt #2 - 5th Scape ($5SCAPE)

Das noch recht junge Gaming-Projekt 5th Scrape geht sogar noch einen Schritt weiter als die klassischen Web3-Videospiele und kombiniert die ebenfalls noch junge Technologie der Virtuellen Realität (VR) mit dem Krypto-Bereich. Dabei werden aktuell gleich mehrere Videospiele auf Basis einer eigenen VR-Brille ("VR Ultra Headset" genannt) entwickelt, die für ein möglichst immersives Erlebnis sorgen sollen. Die bisher geplanten Spiele sind:

MMA Cage Conquest: Hier können Spieler in verschiedene bekannte MMA-Arenen gegen Gegner antreten und dabei durch verschiedene Modi die Karriere eines MMA-Kämpfers erleben.

Hier können Spieler in verschiedene bekannte MMA-Arenen gegen Gegner antreten und dabei durch verschiedene Modi die Karriere eines MMA-Kämpfers erleben. Epic Cricket Arena: Wie der Name schon verrät, handelt es sich hierbei um ein VR-Cricket-Spiel, bei dem interessierte Spieler diesen Sport in all seinen Facetten ausleben können.

Wie der Name schon verrät, handelt es sich hierbei um ein VR-Cricket-Spiel, bei dem interessierte Spieler diesen Sport in all seinen Facetten ausleben können. Immersive Kickoff: Eine Fußball-Simulation mit Fokus auf realistische Begegnungen und einer vollkommen neuen Ball-Physik. Hinzu kommen ikonische Stadien, verschiedene Trainingssimulationen und natürlich Online-Matches gegen Nutzer aus der ganzen Welt.

Eine Fußball-Simulation mit Fokus auf realistische Begegnungen und einer vollkommen neuen Ball-Physik. Hinzu kommen ikonische Stadien, verschiedene Trainingssimulationen und natürlich Online-Matches gegen Nutzer aus der ganzen Welt. Archery Master: Wer schon immer mit Pfeil und Bogen schießen wollte, der bekommt in diesem VR-Spiel die Möglichkeit dazu geboten. Hier können Spieler gegen mystische Kreaturen antreten und nach und nach das eigene Arsenal an Bogenwaffen verbessern.

Wer schon immer mit Pfeil und Bogen schießen wollte, der bekommt in diesem VR-Spiel die Möglichkeit dazu geboten. Hier können Spieler gegen mystische Kreaturen antreten und nach und nach das eigene Arsenal an Bogenwaffen verbessern. Thrust Hunter: Dieses VR-Videospiel ist ideal für alle Rennspiel-Enthusiasten, die das eigene Rennauto selbst feintunen möchten. Neben einer realistischen Fahrphysik und atemberaubenden Strecken sollen vor allem die großen Multiplayer-Rennen spannende Erlebnisse ermöglichen.

Diese verschiedenen Spiele zeigen, wie ambitioniert die Entwickler von 5th Scape sind. Das passt auch zur bereits veröffentlichten Roadmap für das aktuelle Jahr, die sogar einen ersten Release der Spiele beinhaltet. So können interessierte Videospielfans schon bald in virtueller Realität die neuen Sportarten nutzen.

Wer auf der Suche nach weiteren Informationen zu 5th Scape ist, der sollte unbedingt einen Blick in das ausführliche Whitepaper des Projekts werfen. Hier werden nicht nur die verschiedenen Spiele und Hardware-Komponenten näher vorgestellt, sondern auch die Nutzung des $5SCAPE-Tokens.

Besuche die 5th Scape Homepage für mehr Informationen zum $5SCAPE-Token!

Projekt #3 - Gala Games ($GALA)

Im Vergleich zu den ersten beiden Projekten ist Gala Games schon wesentlich länger aktiv, denn der $GALA-Token wurde bereits im September 2020 auf den Markt gebracht. Kurzzeitig konnte sich die Gaming-Plattform auch zu einer der größten Web3-Gaming-Anbieter auf dem Krypto-Markt mausern - hauptsächlich auf Grund des Hypes rund um die NFT-Spielmechaniken der verschiedenen Projekte.

Nachdem der Hype allerdings bis zum April 2022 abgeklungen war, wurde es lange ruhig um das ambitionierte Gala Games Projekt.

Nun konnte der $GALA-Token jedoch wieder auf sich aufmerksam machen und alleine im letzten Monat um fast 150 % an Wert gewinnen (siehe Chart unten). In fast einer Woche konnte das Krypto-Projekt so über 1 Milliarde US-Dollar an Marktwert erhalten, weshalb sich aktuell vermehrt Investoren erneut für Gala Games interessieren.

Der Gala Games ($GALA) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Die Gründe für das erneute Erstarken des $GALA-Tokens sind unter anderem darauf zurückzuführen, dass mit GalaSwap eine eigene dezentrale Börse geschaffen wurde. Hinzu kommt die Tatsache, dass der Web3-Gaming-Sektor stark vom aktuellen Hype der Krypto-Welt profitiert und so viele Gaming-Token erneut eine hohe Nachfrage durch Anleger verzeichnen. Zwar liegt der $GALA-Token mit einem Preis von aktuell 0,06535 US-Dollar noch weit unter seinem Allzeithoch von 0,8248 US-Dollar, doch zeigt dies auch das enorme Potenzial, das weiterhin vorhanden ist. So ist eine 10x-Steigerung des aktuellen Kurses durchaus realistisch.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.