Adobe enttäuscht, Aktie bricht ein

Adobe enttäuscht die Illusionen der Anleger mit unerwartet schlechten Zahlen und einem negativen Ausblick für das laufende Quartal. Die Lage sollte sich aber im letzten Teil des Jahres verbessern.



Bei dem amerikanischen Softwarekonzern hat sich die Situation verschlechtert. Vor ein paar Monaten lag die Aktie im Allzeithochbereich und die Prognosen für die Zukunft waren sehr optimistisch. Jedoch ist der Firmenwert am Finanzmarkt wegen der gestrigen Quartalszahlen nachbörslich um 11% gefallen. Obwohl der Umsatz um 2,6% im Vergleich zum Vorquartal gestiegen ist, haben sich auch die operativen Kosten erhöht. Unter anderem war die Absage der Übernahme der Software-Firma Figma eine der Katalysatoren. Insgesamt haben diese Ereignisse zu einem 48-prozentigen Rückgang des operativen Ergebnisses geführt.



Außerdem sind die Investoren mit den Prognosen für das laufende Quartal nicht zufrieden. Das Unternehmen erwartet aufgrund der schwachen KI-Nachfrage einen Umsatzanstieg von zwischen 1% und 2,5%, die Reaktion der Aktie zeigt, dass wohl mit einer größeren Erhöhung gerechnet wurde.









Quelle: HSBC