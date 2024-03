Die Immofinanz trennt sich von zwei Immobilien in Wien. Die beiden Büroimmobilien in der Dresdnerstraße im 20. Wiener Gemeindebezirk, die an einen österreichischen Immobilien-Investor verkauft wurden, verfügen über eine Gesamtnutzfläche von rund 13.000 m2 und sind vollständig vermietet. Der Verkauf erfolgte über Buchwert, heißt es seitens der Immofinanz. "Die Verkaufserlöse werden wir strategiekonform in wertschaffende Zukäufe höher rentierender Immobilien in unseren Kernmärkten investieren", sagt Immofinanz-Vorständin Radka Doehring. Palfinger hat einen neuen Standort in Perth, Westaustralien, eröffnet. Dieser erste offizielle Palfinger Standort in der Region Australien und Neuseeland ist auf ...

