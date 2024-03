Verbund CEO Michael Strugl im Interview mit börsenradio.at zur Geschäftsentwicklung: "Ein wesentlicher Treiber war eine höhere Erzeugung, sowohl aus Wasserkraft, aber auch anderen Technologien wie PV und Wind. Wir haben zusätzliche Kapazitäten errichtet, das hat sich auf die erzeugte Menge positiv ausgewirkt. Der andere wesentliche Hebel waren hohe Marktpreise, die wir mitnehmen konnten, auch durch die gehedgten Mengen. Das heißt, wir haben schon im Jahr 2022 Mengen zu höheren Preisen verkauft und das führt dazu, dass der durchschnittliche Absatzpreis um rund 50 Euro die MWh höher war als im Jahr davor. Das mündete in ein Rekordergebnis in 2023 und einer Dividende, die in absoluten Zahlen mehr als 1,4 Mrd. Euro ausmacht."Zur Mission V: ...

