© Foto: Eric Gay - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Nach einem brutalen Donnerstag für E-Auto-Anleger zaubert Piper Sandler Rivian-Aktionären zum Wochenende ein Lächeln auf die Lippen.Die Rivian-Aktie ist am Donnerstag um 8,7 Prozent gefallen, nachdem die Nachricht von der wahrscheinlichen Umstrukturierung des Konkurrenten Fisker die Investoren von Elektroautos verschreckt hatte. Alexander Potter, Analyst von Piper Sandler, hat die Titel jetzt auf "Übergewichten" hochgestuft und sein Kursziel auf 21 US-Dollar erhöht, was bedeutet, dass sich der Kurs der Elektroauto-Aktie in den nächsten zwölf Monaten fast verdoppeln könnte. Der Analyst räumt ein, dass es für Anleger "riskant" ist, auf Aktien von Rivian zu setzen, aber seiner Meinung nach …