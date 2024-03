AT&S verfügt am Standort Leoben über eine neue Kupferrecyclinganlage. "Die neue Kupferrecyclinganlage in Leoben wird bald die Rückgewinnung von bis zu 1.000 kg reinem Kupfer pro Tag sowie das Recycling einer beträchtlichen Menge an Chemikalien ermöglichen. Effiziente Rückgewinnungsprozesse sind auch in der Lage, die Menge an Industrieschlamm, die in der Produktion anfällt und aufgearbeitet werden muss, drastisch zu verringern. Zudem wird auch die Belastung des Abwassers deutlich reduziert. Die Wiederverwendung dieser wichtigen Ressourcen schont sowohl die Umwelt als auch unser Budget", sagt AT&S CTO Peter Griehsnig. Den Recyclingprozess selbst am Standort zu betreiben, bringt einige wesentliche Vorteile mit sich. Neben dem Kupfer ...

