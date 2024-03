Vaduz (ots) -



Regierungschef Daniel Risch war am Freitag, 15. März 2024, zu Gast an der ersten "Cross-Border Innovation"-Konferenz namens Darwin's Circle im Festspielhaus in Bregenz.



An der von Urs Gredig moderierten Paneldiskussion zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit nahm der Regierungschef gemeinsam mit Landesrat Marco Tittler aus Vorarlberg, Regierungsrat Stefan Kölliker aus St. Gallen und Staatsminister Florian Stegmann aus Baden-Württemberg teil. In der Breakout-Sitzung zur Vertiefung von politischen Themen und der Auswirkung von Künstlicher Intelligenz diskutierte Daniel Risch mit dem Vertreter aus Baden-Württemberg und dem HSG-Professor Benjamin Van Giffen. Die Dialog-Plattform vereint Führungspersonen und Entscheidungsträgerinnen und -träger aus Wirtschaft und Politik aus dem Vierländereck. "Anlässe wie der Darwin's Circle ermöglichen einen Austausch auf Augenhöhe", sagt Daniel Risch. "Der persönliche Dialog erlaubt es uns, andere Perspektiven kennenzulernen und Themen neu zu denken. Nur so können wir uns gemeinsam für eine erfolgreiche Zukunft in der Region einsetzen."



Pressekontakt:



Ministerium für Präsidiales und Finanzen

Roland Moser, Persönlicher Mitarbeiter

T +423 236 76 69

Roland.Moser@regierung.li



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100917015

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken