Am Donnerstag war die RWE-Aktie nach den Zahlen im Tagesverlauf noch deutlich ins Minus gerutscht. Doch die Analysten sehen beim angeschlagenen DAX-Wert nach wie vor viel Luft nach oben. Das treibt am Freitag nun wieder an, der Versorger zählt mit einem Plus von mehr als zwei Prozent zu den stärksten Werten im Leitindex.RWE sei möglicherweise dabei, die Prioritäten zu ändern und höhere Anlagerenditen zu bieten, so Goldman-Sachs-Analyst Alberto Gandolfi. Die Bewertung dürfte den Kurs stützen, allerdings ...

