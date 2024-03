DJ WOCHENVORSCHAU/25. bis 31. März (13. KW)

=== M O N T A G, 25. März 2024 *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Geschäftsbericht 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:00 DE/Synlab AG, Jahresergebnis 07:30 DE/Adesso SE, ausführliches Jahresergebnis *** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar *** 15:00 US/Neubauverkäufe Februar - DE/MTU Aero Engines AG, Geschäftsbericht - DE/Hypoport SE, Geschäftsbericht D I E N S T A G, 26. März 2024 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis 07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Aumann AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Jahresergebnis 08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator April *** 08:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) 09:00 DE/KSB SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 10:00 DE/DekaBank, Bilanzpressekonferenz *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar *** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März *** 17:45 DE/Encavis AG, ausführliches Jahresergebnis - DE/Freenet AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht - DE/MBB SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht M I T T W O C H, 27. März 2024 *** 06:50 LU/Aroundtown SA, ausführliches Jahresergebnis *** 07.00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (13:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:00 CH/Novartis AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Baader Bank AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Jahresergebnis 07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, ausführliches Jahresergebnis *** 07:35 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis 07:50 DE/Medios AG, Geschäftsbericht 07:50 DE/Süss Microtec SE, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 DE/PNE AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 08:00 DE/Leifheit AG, ausführliches Jahresergebnis 08:00 DE/Washtec AG, ausführliches Jahresergebnis *** 08:30 DE/Encavis AG, Telefonkonferenz zu Jahresergebnis *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März 08:55 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:30 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) März *** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März - DE/Mister Spex SE, ausführliches Jahresergebnis *** - DE/Sixt SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht - NO/Verkürzter Börsenhandel Norwegen D O N N E R S T A G, 28. März 2024 06:45 DE/Basler AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 06:55 CH/UBS AG, ausführliches Jahresergebnis 07:00 DE/Knaus Tabbert Group, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:00 AT/Kontron AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Compugroup Medical SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Geschäftsbericht 07:30 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Manz AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Qbeyond AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:35 DE/MLP SE, Geschäftsbericht *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Jahresergebnis *** 07:55 DE/Energiekontor AG, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Cancom SE, Geschäftsbericht 08:00 DE/Cherry SE, ausführliches Jahresergebnis 08:00 DE/Patrizia SE, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Geschäftsbericht 08:00 DE/Westwing Group SE, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q 08:30 DE/Baywa AG, Jahresergebnis (10:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten März 10:00 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar 10:20 DE/PSI Software AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 12:00 DE/Sartorius AG, HV *** 13:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q *** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) März 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI - DK,NO/Börsenfeiertag Dänemark, Norwegen - SE,US/Verkürzter Börsenhandel Schweden, US-Anleihemarkt (bis 20:00 MEZ) F R E I T A G, 29. März 2024 *** 00:50 JP/Industrieproduktion Februar *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, ausführliches Jahresergebnis *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Februar *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) März *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) März *** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar *** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago März - /Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Australien, Belgien, Schweiz, Hongkong, Dänemark, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Südkorea, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Schweden, Finnland, Singapur, US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt ===

