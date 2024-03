Der Bechtle-Konzern hebt die Dividende an: Die Erhöhung von 0,65 Euro auf 0,70 Euro je Bechtle Aktie ist die vierzehnte Erhöhung in Folge, so das IT-Unternehmen aus Neckarsulm am Freitag. Mit der erhöhten Ausschüttung folgen die Süddeutschen den 2023 gesteigerten Zahlen bei Cashflow und Gewinn. Das Geschäftsjahr 2023 schließt Bechtle mit einem Gewinnanstieg ...

