DJ Verdi fordert 12 Prozent mehr für Telekom-Beschäftigte

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewerkschaft Verdi fordert in der diesjährigen Tarifrunde für die bundesweit rund 70.000 Tarifbeschäftigten der Deutschen Telekom eine Entgeltsteigerung von 12 Prozent. Mindestens sollen es 400 Euro pro Monat sein, bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten, wie Verdi mitteilte.

Der Telekom-Konzern in Deutschland besteht aus insgesamt 22 verschiedenen tarifgebundenen Konzernunternehmen, in denen jeweils eigenständige Tarifverträge gelten. Ein Großteil der Entgelttarifverträge hat eine Laufzeit bis zum 31. März 2024. Verdi fordert, die Tarifverhandlungen für alle Konzerngesellschaften gemeinsam zu führen. Die Tarifverhandlungen werden am 19. März aufgenommen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/uxd

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2024 10:40 ET (14:40 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.