Berlin (ots) -Der Stifterverband begrüßt die Entscheidung der Kultusministerkonferenz (KMK) den Weg ins Lehramt flexibel zu gestalten und weiter zu öffnen. Um mehr Menschen für die Lehrkräftebildung zu gewinnen, wollen die Bundesländer einen gemeinsamen Rahmen für die Qualifizierung von Ein-Fach-Lehrkräften, das Duale Lehramtsstudium und das Quereinstiegs-Masterstudium schaffen."Die Entscheidung der KMK ist ein Meilenstein im Kampf gegen den Lehrkräftemangel", sagt, Bettina Jorzik, Programmleiterin für Lehrkräftebildung im Stifterverband. "Die KMK macht den Weg frei für Ein-Fach-Lehrkräfte und Duale Studienmodelle. Sie greift damit zentrale Forderungen des Masterplans Lehrkräftebildung neu gestalten auf, den der Stifterverband letztes Jahr veröffentlich hat. Die Entscheidung der KMK ist ein wirksamer Weg, der massiven Lehrkräftelücke zu begegnen. Im Rahmen der Zukunftsmission Bildung und der Allianz für Lehrkräfte wird der Stifterverband die Konkretisierung der Beschlüsse und die Umsetzung gerne unterstützen und begleiten."Der Stifterverband setzt sich seit Jahren für die Öffnung des Zugangs zum Lehramtsstudium und die Flexibilisierung der Studienstrukturen ein. Denn Prognosen zeigen, dass sich der Lehrkräftemangel in den kommenden Jahren weiter verstärken wird und schon im Jahr 2030 bis zu 68.000 Lehrkräfte in den Schulen fehlen werden. Doch der Wohlstand der Gesellschaft, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und der Zustand unserer Demokratie hängen davon ab, dass mehr Menschen mit den Kompetenzen ausgestattet werden, die gebraucht werden, um in einer Welt im Wandel orientierungs- und handlungsfähig zu sein.Um das Bildungssystem für eine Welt im Wandel zu gestalten, hat der Stifterverband Anfang des Jahres die Zukunftsmission Bildung gestartet und im Rahmen der Zukunftsmission unter anderem die Allianz für Lehrkräfte initiiert. Sie bringt Akteure zusammen, die die Lehrkräftebildung gestalten und sie mutig neu denken, fördern und weiterentwickeln möchten. Die Allianz betrachtet die Weiterentwicklung der Lehrkräftebildung ganzheitlich, bündelt Förderinitiativen und will gemeinsam mit den Bundesländern konkrete Veränderungen umsetzen, um den Lehrkräftemangel mit ausreichend und richtig qualifizierten Lehrkräften zu überwinden. www.zukunftsmission-bildung.de/lehrkraefteWeitere Informationen zur Zukunftsmission Bildung finden Sie unter: www.zukunftsmission-bildung.de (http://www.zukunftsmission-bildung.de)Den detaillierten Masterplan Lehrkräftebildung neu gestalten mit seinen 75 Maßnahmen für die Lehrkräftebildung der Zukunft finden Sie unter: http://ots.de/PBMNZ3Der Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. www.stifterverband.de