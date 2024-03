Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag sind zwei neue Exchange Traded Funds von iShares auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem iShares Global Clean Energy UCITS ETF (ISIN IE000U58J0M1/ WKN A3DENG) würden Anleger*innen an der Wertentwicklung von 100 Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit partizipieren, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen die Entwicklung sauberer Energien vorantreiben würden. Zu den wichtigsten Sektoren würden die Versorger, IT und Industrie gehören, wobei regional die USA, China und Dänemark am stärksten vertreten seien. Ausgeschlossen würden Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen würden oder in Waffengeschäfte, Tabak, Kraftwerkskohle oder Öl- und Gasexploration involviert seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...