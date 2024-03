Frankfurt (www.fondscheck.de) - Neuer ETF: MSCI World ex USA - ETF-NewsSeit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Xtrackers auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF (ISIN IE0006WW1TQ4/ WKN DBX0VH) ermögliche Anlegern in Europa erstmals Zugang zum MSCI World ex USA Index. Das ETF-Portfolio setze sich zusammen aus 870 großen und mittelgroßen Unternehmen aus 22 von 23 Industrieländern, unter Ausschluss der USA. Es biete ein diversifiziertes Investment in unterschiedliche Branchen und decke 85 Prozent der Marktkapitalisierung der einzelnen Länder ab. Zu den am stärksten vertretenen Regionen würden Japan, Großbritannien, Kanada, Frankreich und die Schweiz zählen. Es handele sich um eine thesaurierende Anteilsklasse. ...

